Verkiezingsdag in volle gang: Zeer hoge opkomst in de stad

De ballroom van het Hilton

Er wordt vandaag gestemd in buurthuizen, scholen, verzorgingshuizen en container. Het meest luxueuze stembureau in de stad is vermoedelijk de ballroom van het Hilton in Zuid. Democratie op hoogpolig tapijt. Ook hier wordt gezegd: het is drukker dan ooit.



Het stembureau in de molen van Sloten trekt ondertussen kiezers uit heel Amsterdam, vanwege de mooie plek. Om half twee waren hier 475 stemmen uitgebracht, in andere jaren de oogst van een hele dag.