Dertien lijsttrekkers in laatste debat voor verkiezingen

PvdA versus PVV: Integratie

Volgende duo: Lodewijk Asscher (PvdA) versus Geert Wilders (PVV) over integratie. De stelling komt van de PvdA. Nederland is van ons allemaal.



Asscher: "Je kunt hier alles worden wat je wil, we zijn gelijkwaardig. Dat is onze boodschap, maar de boodschap van Wilders is minder minder minder. Minder Marokkaanse kinderen, minder hoop, minder vertrouwen, minder Nederland."



Wilders: "Deze stelling is het motto, de slogan van de heer Kuzu. Praat u namens de restanten van de PvdA of namens Kuzu?"



Asscher: "U kunt grappig doen, maar ik zal niet accepteren dat u kinderen hun toekomst ontneemt."



Wilders: "Dat zijn Woodstock-teksten voor mensen die urenlang aan een waterpijp hebben gehangen, hou op met die onzin. Nederland is niet van ons allemaal, Nederland is van de Nederlanders. Door uw beleid voelen Nederlanders zich tweederangs burgers in eigen land. "



Asscher: "Van wie is Nederland volgens u? Rechters zijn volgens u te onafhankelijk, journalisten zijn te kritisch, het zijn ook niet de moslims, het zijn niet uw kritische fractiegenoten. Uiteindelijk alleen op de wereld met Geert. Wie zijn best doet, verdient een kans."



Wilders: "De PvdA deed aan integratie met behoud van identiteit. We zitten met de gebakken peren. We zagen het in Rotterdam, toen Erdogan ons fascisten en nazi's noemde, stonden daar Turken en niet met Nederlandse vlaggen. U heeft gezegd: dat is tuig. U heeft zich vergist. Het is geen tuig, het is uw tuig, u hebt ze binnengehaald en opgevoed, het zijn Asscher-Turken."



Asscher: "De orde in Rotterdam werd hersteld door iemand die van u geen burgemeester mocht worden (Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, die van Marokkaanse komaf is, red.). U hebt boze tweets, maar nul oplossingen."



"Iedereen die door u beschimpt wordt heeft meer fatsoen in de pink, dan u in uw hele lichaam."



Wilders: "Vroeger stond de PvdA nog ergens voor, nu haken kiezers af. Om die bijstandsuitkeringen, gevangenissen en asielzoekerscentra te betalen heeft u de gewone man gepakt. Hun huren doen stijgen, hun eigen risico doen stijgen. Nederland is niet van ons allemaal, dat kunnen we niet betalen, Nederland is van ons."



Asscher: "Als mensen zich misdragen, pak je die aan. Maar hou met al die anderen lastig te vallen omdat u problemen heeft met een kleine groep raddraaiers."



Wilders: "Laten we dan die raddraaiers ook aanpakken."



Asscher: "Dat deed Aboutaleb."



Wilders: "Laten we hun dubbele nationaliteit afpakken en Nederland uit knikkeren. Dat wilde u niet."



Asscher zegt drie keer: "Aboutaleb greep in, u twitterde."