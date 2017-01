UvA-hoogleraar luidt noodklok om uitsterven primaten

Dat staat in hun woensdag gepubliceerde onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift "Science Advances". Volgens de onderzoekers wordt 60 procent van de ruim 500 primatensoorten met uitsterven bedreigd, een toename van 20 procent sinds 1996.



"De toename tot de huidige 60 procent is uitermate zorgwekkend en wijst erop dat meer natuurbeschermingsmaatregelen nodig zijn om deze ontwikkeling een halt toe te roepen," aldus UvA-hoogleraar Wich.



Jacht

De grote vijand is de mens. Door landbouw, houtkap en grondstofwinning verliezen primaten op rap tempo hun leefgebied. Daarnaast wordt er nog steeds veel op apen gejaagd.



Aangezien primaten voornamelijk in gebieden leven die gekenmerkt worden door armoede, moeten de maatregelen volgens de onderzoekers in deze gebieden worden getroffen. Zij roepen onder andere ngo's, overheden, bedrijven op verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van primaten, door te investeren in duurzaam landgebruik en jacht op primaten tegen te gaan.



Er is veel belang bij het beschermen van primaten, stellen de onderzoekers. Ook voor de mens zelf. Primaten zouden essentieel zijn voor de biodiversiteit van tropische bossen en dragen bij aan de gezondheid van het ecosysteem. Wich: "Als we er niet in slagen, is dat catastrofaal. We kunnen dus echt niet langer meer achterover zitten en afwachten."