Tweede Kamer ziet geen heil in verbod op knalvuurwerk

Nu is voor agenten lastig te bepalen wanneer vuurwerk illegaal is

De VVD wil een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten, maar laat al weten niets te zien in een verbod. Net als D66 ziet de partij meer in het aanpakken van illegaal vuurwerk.



"Verder is het wel goed als gemeenten vuurwerkvrije zones afkondigen, met een eigen vuurwerk," zegt D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven.



Pragmatisch

Ook PvdA en CDA laten weten een algeheel verbod een stap te ver te vinden. De SP twijfelt nog. "We moeten kijken wat het best werkt, wij gaan er pragmatisch mee om," zegt Kamerlid Michiel van Nispen. "Het is de vraag of een verbod wel te handhaven valt. En een ban kan ervoor zorgen dat vuurwerkverkoop via het illegale circuit toeneemt."



Minister Blok (Veiligheid en Justitie) bevestigt dat de politie en hulpverleners gevaar lopen als er legaal knalvuurwerk naar hen wordt gegooid. Ook geeft de bewindsman aan dat de bestrijding van illegaal vuurwerk topprioriteit heeft.



