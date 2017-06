Tjeenk Willink weer om de tafel met 'motorblok'

Formateur gooit trukendoos weer open

Om een minderheidskabinet af te wenden gooit informateur Herman Tjeenk Willink zijn trukendoos open: hij wil dat VVD, CDA en D66 voorlopig eerst samen aftasten of er inhoudelijk een brug geslagen kan worden naar progressieve partijen. Die kunnen dan later nog aanhaken.



Herman Tjeenk Willink trapte vandaag hard op de rem. De informateur lijkt te vrezen dat het formatieproces zoals we dat nu al drie maanden kennen onherroepelijk zal leiden tot een minderheidskabinet. Veel smaken zijn er immers niet meer over. GroenLinks is definitief afgehaakt en vanmiddag werden PVV en SP definitief weggestreept.



Twee alternatieven

Voor de gedoodverfde coalitiepartners VVD, CDA en D66 zouden dan nog maar twee alternatieven overblijven: met de ChristenUnie of de PvdA. De eerste ziet D66 niet zitten en de tweede wil niet meedoen. Nog twee keer afstrepen en de optie die niemand wil, lijkt een onvermijdelijkheid: een minderheidskabinet.



De informateur grijpt daarom terug op de inhoud. Hij wil dat VVD, CDA en D66 samen gaan bedenken hoe ze andere, progressieve partijen tegemoet kunnen komen. Dat is namelijk een harde eis van D66-leider Alexander Pechtold, die doodsbang is dat hij straks in een centrumrechts kabinet belandt waarbij hij vanaf de linkerflank voortdurend onder vuur wordt genomen.



Balans

In een kabinet waar zijn D66 aan gaat deelnemen moeten progressieve en conservatieve partijen in balans zijn. "Dat evenwicht wil ik ab-so-luut terug zien," zo benadrukte Pechtold vanavond bij het verlaten van de Stadhouderskamer.



VVD en CDA zijn volgens Pechtold conservatief en ook de ChristenUnie rekent hij daartoe, ook al deelt de VVD liberale kernwaarden met zijn eigen partij over bijvoorbeeld zelfbeschikking en is de ChristenUnie sociaaleconomisch linkser dan D66.



Immateriële thema's

Onoverkomelijk voor Pechtold blijven echter vooral de immateriële thema’s waar de ChristenUnie zich mee profileert: die partij past niet bij D66 op medisch-ethische onderwerpen, er zijn verschillen van mening over Europa en de verhouding tussen mannen en vrouwen én homo’s en hetero’s zien de twee volgens een D66-ingewijde ‘fundamenteel anders’.



De gesprekken met zijn drieën moeten volgens betrokkenen vooral laten zien of en in hoeverre VVD en CDA D66 tegemoet zouden willen komen. Pechtold streeft - in zijn eigen woorden - naar ‘evenwichtig, inhoudelijk beleid’. "Ook oppositiepartijen moeten denken: hier kan ik aan meedoen.”