Tjeenk Willink in gesprek met vijf partijen

'Maak Tjeenk Willink informateur'

Informateur Edith Schippers adviseert Herman Tjeenk Willink (PvdA) aan te stellen als nieuwe informateur.



Dat schrijft Schippers (VVD) in haar verslag over over de gesprekken die ze had met politiek leiders over de vorming van een nieuw kabinet.



Volgens Schippers is Tjeenk Willink, minister van Staat, ook bereid om informateur te worden als de Tweede Kamer dat ook wil.



Tjeenk Willink was eerder onder meer informateur van Paars I. Ook was hij voorzitter van de Eerste Kamer.



Niet het eindpunt

Schippers heeft haar verslag vandaag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.



Ze stelt vast dat het op dit moment niet mogelijk is een onderzoek te doen naar een coalitie die op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer kan rekenen. "Iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie stuit op bezwaren van minstens één van de betrokken fracties."



Maar volgens Schippers hoeft deze "feitelijke situatie'' niet het eindpunt te zijn. "Beweging is mogelijk. Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan."



Gezag en ervaring

De huidige posities van de partijen kunnen volgens haar in een volgende ronde gesprekken weer veranderen. Dan moet ervoor worden gezorgd dat partijen niet alleen, maar in combinaties aan tafel komen te zitten.



Over het aanstellen van een nieuwe informateur zegt ze dat de komende gesprekken iemand nodig hebben met veel gezag en ervaring en die het werk kan doen met "enige afstand tot de actualiteit". Bij vorige informaties waren volgens haar ook meerdere informateurs betrokken.



Minderheidskabinet

Schippers zegt over het vastlopen van de gesprekken dat ze dit niet vreemd vindt. Het heeft volgens haar te maken met het "versnipperde" politieke landschap.



Ze zegt dat er tijdens de formatie een fase was aangebroken waarin de posities van de partijen niet meer bewogen. "Je voelt dat er beweging is, maar je krijgt het niet naar boven."



Ook een minderheidskabinet behoort volgens Schippers nog tot de mogelijkheden.