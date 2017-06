Tjeenk Willink gelooft nog steeds in meerderheidskabinet

SP volhardt: Geen deelname met VVD

SP-leider Emile Roemer houdt vol dat hij niet wil onderhandelen met het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 over een nieuw kabinet. "Wij willen een koerswijziging, weg van het neoliberale beleid van de afgelopen dertig jaar,” zei Roemer vanochtend na een gesprek van een uur en een kwartier met informateur Herman Tjeenk Willink.



"De VVD zien wij als de founding fathers van dat beleid. Er is geen ruimte, zelfs geen muizengaatje, dat wij daarmee gaan samenwerken.” Roemer wil niet dat zijn 14 zetels van ‘meest linkse’ partij aanschuift bij ‘een rechts blok van 71 zetels’ om daar ‘de scherpe kantjes’ van af te schaven. "Als je dat denkt, zie je de formatie als een optelsom van zetels. Maar zo werkt de politiek niet.”



Volgens hem zijn er wel andere partijen die vanuit hun grondbeginselen voor de door de SP gewenste koerswijziging kunnen zorgen. Zelfs bij het CDA ziet hij die ruimte. Daarom is volgens Roemer de enige mogelijkheid dat VVD en CDA elkaar loslaten. "Een kabinet van vijf of zes partijen kan dan ook voor een meerderheidscoalitie zorgen. Daarbij is links en rechts in balans.”



Roemer verwijst daarbij naar de jaren negentig, toen op voorspraak van D66’er Hans van Mierlo het CDA buiten de regering bleef. "Daardoor is Paars-I ontstaan. Zoiets kan nu weer.”



De SP-voorman was zo lang bij de informateur, die nu weer kantoor houdt in de Stadhouderskamer, op bezoek omdat hij het SP-standpunt uitgebreid wilde toelichten. Of hij bij Tjeenk Willink begrip bemerkte, wilde hij niet zeggen. "Ik zal zijn werk niet gemakkelijker hebben gemaakt. Maar het is niet zo dat ik het verkiezingsprogramma van de VVD nog eens herlezen heb en ineens denk ‘hè, dat is zo erg niet.”



Roemer wil vasthouden aan zijn principes. "Ik heb vóór de verkiezingen niet gezegd dat ik de VVD uitsluit om kiezers te trekken en dat nu weer te laten varen. Volgens mij wordt het tegenwoordig steeds meer gewaardeerd als politici ook doen wat ze zeggen.”