Tim Hofman lanceert #Boos Polertiek-app

#Boos Polertiek-app beschikbaar

Tim Hofman heeft maandag een app gelanceerd die jongeren moet helpen met stemmen. De app hoort bij zijn Youtube-kanaal #Boos Polertiek, waar hij jongeren die boos zijn op een politicus, wet of partij helpt verhaal te halen in de Tweede Kamer.



De app heeft een stemwijzer met stellingen in het typische #Boos-taaltje. Bijvoorbeeld: 'als we homootsj dan beter kunnen beschermen, mogen we best tegen geloofsmenzen zeggen: "hey, doe ff niet anders" en 'studiefinanciering moet weer gewoon kadootsj zijn, in plaats van leninggedoe'. De app is nu verkrijgbaar voor Android en iPhone.



Hofman gaat de komende tijd ook met de Stembus langs scholen, om jongeren te overtuigen op 15 maart te gaan stemmen.