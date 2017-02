NPO komt met partijwijzer voor jongeren

Gat in code Stemwijzer gedicht

Een gat dat in de code van de Stemwijzer werd ontdekt, is volgens maker Prodemos inmiddels gedicht. ''Iedereen kan de StemWijzer invullen. Het is betrouwbaar'', aldus een woordvoerder.



Toen de Stemwijzer maandag voor het eerst online ging, ontdekte beveiligingsonderzoeker Loran Kloeze een gat in de code. Via een omweg kon hij zien hoe vaak mensen het advies kregen op een bepaalde partij te stemmen.



Als bewijs plaatste hij op zijn site een screenshot waarop te zien was dat de PVV op dat moment leidde, voor de PvdA en de VVD.



In de code ontdekte Kloeze ook de tekst 'SijmenRuwhofiseenlul'. Volgens de woordvoerster is dit zinnetje weggehaald. Ruwhof is de ethische hacker die ontdekte dat het Nederlandse systeem om de stemmen te tellen, kwetsbaar is. Daarom besloot het kabinet de stemmen dit jaar met de hand te tellen.