Stemmingsbeeld: VVD grootste partij van Nederland

Niet klaar met tellen

Rond 23.30 uur hadden slechts elf gemeenten hun uitslag doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Dat waren er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op dat moment al circa 35.



Enkele gemeenten die nog niet klaar zijn met tellen, geven aan meer tijd nodig te hebben vanwege de hoge opkomst. In vergelijking met 2012 doen meer partijen mee aan de verkiezingen. Het gaat om 28 partijen tegen 21 bij de vorige verkiezingen.



Wel bekend

In Amsterdam staat GroenLinks voorlopig op winst. De partij van Jesse Klaver krijgt nu 19,3 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door D66 met 18,2 procent. De VVD zou de derde partij in Amsterdam worden, met 15,2 procent van de stemmen.



In Groningen zijn de stemmen wel al definitief. Daar werd D66 de grootste partij, met 19,9 procent van de stemmen. GroenLinks volgt met 18,9 procent. De VVD, landelijk de grootste partij, is hier derde met 13,6 procent. De PvdA was in 2012 nog veruit de grootste partij met 36,4 procent van de stemmen. Nu moeten de sociaaldemocraten met 8,0 procent vier partijen voor zich dulden.



Dit bericht wordt aangevuld.



