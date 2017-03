Spekman in tranen op ledenvergadering PvdA

Spekman kondigde vrijdagavond aan dat hij in oktober vertrekt nadat de PvdA woensdag werd weggevaagd. De partij zakte van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. In Amsterdam kreeg de PvdA in 2012 nog 35,8 procent van de stemmen, nu hield de partij maar 8,3 procent over. Minder dan de helft van D66.



De vertrekkend voorzitter benadrukte in zijn speech dat er 'tot op het laatst gestreden is voor een goede uitslag.' "Daar dank ik jullie voor. Uit de grond van mijn hart.''



Maar om de partij er weer bovenop te krijgen, is volgens hem verandering nodig. "We moeten veranderen, dat vinden wij met zijn allen.''



'Winnaars van vandaag'

Daar hoort volgens Spekman ook een reorganisatie van het eigen partijbureau bij, inclusief zijn eigen vertrek. "Ik hou van de partij, ik wil zo graag vechten voor de idealen. Maar ik heb ook gezien welke discussie zich ontspon. En op de bank met mijn vrouw bedacht ik: dit gaat niet goed."



Ondanks dat hij vanaf 7 oktober geen partijvoorzitter meer is, zegt hij wel te blijven vechten voor de idealen van de partij, die er volgens hem weer bovenop kan komen. "Verliezers van eergisteren zijn de winnaars van vandaag. Dat zie je aan GroenLinks met Klaver. Zij gingen terug naar vier zetels, maar haalden nu een goede score. Je ziet het ook aan CDA en D66. En dat ga je ook zien aan ons."



Partijleider Asscher spraakt zijn grote waardering uit voor Spekman. "Hij heeft een moedig en moeilijk besluit genomen, heb daar respect voor. Ik ken niemand die zich zo met hart en ziel voor de club heeft ingezet."



Een aantal leden drong aan op het onmiddellijk terugtreden van Spekman. Hij zou niet 'over zijn graf heen moeten regeren'. Bovendien dringt volgens sommige PvdA'ers de tijd, met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in het verschiet, en moet een nieuwe voorzitter wel de tijd krijgen de partij voor die tijd te vernieuwen.



Een meerderheid van de leden steunde echter Spekmans eigen plan om de komende maanden nog aan te blijven, om het voorzitterschap over te kunnen dragen.



