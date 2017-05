SGP: 'Andere fase, andere informateur'

Kopje koffie redt formatie niet

Een kopje koffie aan het strand heeft de vastgelopen formatie niet vlot getrokken. De voormannen van VVD, CDA en D66 ruziën over hoe het na Hemelvaartsdag verder moet.



Irritatie

De ooit zo vanzelfsprekende samenwerking tussen het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 verloopt ineens moeizaam. VVD en CDA nemen het D66-leider Alexander Pechtold kwalijk dat hij een verkennend gesprek met de ChristenUnie aangreep om alvast te onderhandelen. Door die houding torpedeerde D66 de op dat moment enige overgebleven mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen.



Daarmee wekt Pechtold irritatie bij VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma. Rutte liet de ministerraad, die vanwege Hemelvaartsdag deze week op woensdag werd gehouden, schieten voor een onderonsje met Pechtold. Het tweetal verschanste zich urenlang in een strandtent in Scheveningen, wat wereldkundig werd gemaakt door PVV-voorman Geert Wilders, die een foto twitterde.



Impasse

Buma was woensdagmiddag nog zichtbaar geïrriteerd. "Dit is waar ik telkens voor gewaarschuwd heb. Nu zitten we dus in een impasse. Het is verstandig dat de informateur nog wat tijd neemt en nog een keer met partijen gaat praten als ze dit nodig acht." Buma hoopt, tegen beter weten in, dat Pechtold nog bijdraait. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft de deur dichtgegooid: "De conclusie die gisteren is getrokken is heel helder en die blijft staan.”



Pechtold wil echter van geen impasse weten. "Impasse? Nee hoor," klonk het laconiek. "Er zijn nog heel veel mogelijkheden die ik al vaker genoemd waar nog niet zo lang over is gepraat als over de optie met de ChristenUnie. Ik wil desnoods nog wel over een zesde optie nadenken. Maar de bal ligt niet bij mij. Ik heb voldoende opties genoemd. Het is nu aan anderen.”



GroenLinks

Pechtold legt de bal bij Rutte en Buma, die na zijn blokkade van de ChristenUnie een opening moeten bieden aan SP, PvdA of – weer – GroenLinks. Bij de partij van Jesse Klaver hopen ze stilletjes dat de ontstane situatie ertoe leidt dat VVD en CDA op het onderwerp migratie een ‘inhoudelijk gebaar’ maken om GroenLinks weer aan tafel te krijgen. SP en PvdA hebben tot nu toe geweigerd aan te schuiven. De SP wil niet in een kabinet met de VVD; de sociaaldemocraten willen ‘herbronnen’ na de grote verkiezingsnederlaag.



Duidelijk is dat informateur Edith Schippers nog steeds geen uitweg ziet uit de impasse die is ontstaan. PvdA-leider Lodewijk Asscher wilde woensdag nog een debat houden, maar Schippers liet weten dat ze haar verslag die dag nog niet naar de Tweede Kamer stuurt. De fractieleiders zijn gevraagd om vrijdag beschikbaar te blijven, mogelijk wil zij nogmaals met hen praten. Asscher heeft Schippers daarop een ultimatum gesteld: haar verslag moet uiterlijk maandagmiddag 16 uur naar de Kamer worden gestuurd, waarna de Kamer daar dinsdag over kan debatteren.