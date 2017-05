Schippers wil doorpraten met Buma en Roemer

D66 wil dat PvdA en SP bewegen

D66 wil dat PvdA en SP toch gaan overleggen over de vorming van een regering met VVD en CDA. Dat zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold donderdagmiddag. Hij ziet nog steeds niets in samenwerking met de ChristenUnie (CU). Dat zou 'weinig kans van slagen' hebben.



Pechtold noemde samenwerking met de CU woensdag al onwenselijk. Over onder meer stervenshulp aan mensen die hun leven voltooid vinden, Europese samenwerking en eenverdieners zijn zij het hartgrondig oneens. Dat D66 en CU samen afgelopen jaren geregeld nauw samenwerkten met het kabinet zegt volgens Pechtold niets. "We onderhandelden toen over het kasboek, niet over de Bijbel." Pechtold wil de CU echter niet definitief uitsluiten, zoals de PVV.



Vierde coalitiepartner

De D66-voorman was voor de tweede keer in twee dagen uitgenodigd door informateur Edith Schippers. Zij verkent welke mogelijkheden voor een kabinet er nog zijn, nu de poging van VVD, CDA, D66 met GroenLinks is mislukt. Veel partijen adviseren overleg van VVD, CDA en D66 met CU.



Pechtold blijft SP of PvdA als vierde coalitiepartner verkiezen. Die twee partijen 'moeten op z'n minst openstaan voor verkennende gesprekken', vindt hij. 'Ze moeten maar eens verder beargumenteren' waarom ze niet mee willen doen.



Volgens de D66-leider is op de bezwaren van de SP veel af te dingen. De combinatie van VVD, CDA en D66 is helemaal niet zo liberaal en rechts als de SP doet voorkomen, meent hij.



Pechtold voelt zich niet aangesproken door het verwijt dat hij de kabinetsformatie frustreert door gesprekken met de ChristenUnie te blokkeren. D66 heeft juist vol overtuiging meegedaan met de vorige formatieronde en oppert nu opnieuw twee goede mogelijkheden, vindt hij.