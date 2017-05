Schippers: er is onvoldoende politieke wil

Schippers: onvoldoende politieke wil

Bij partijleiders is momenteel niet voldoende politieke wil om in gesprek te gaan over een nieuwe meerderheidscoalitie. Dat heeft verkenner Edith Schippers dinsdag gezegd, nadat verkennende gesprekken tussen D66 en de ChristenUnie waren vastgelopen. Ze gaat zich nu beraden op hoe het verder moet.



"Mij is nog niet gebleken dat er voldoende politieke wil aanwezig is bij de fractieleiders om met elkaar in gesprek te gaan in verschillende samenstellingen voor een nieuwe meerderheidscoalitie,'' aldus Schippers. "Ik wil nu even nadenken. Ik kan geen ijzer met handen breken. Uiteindelijk zijn het de fractievoorzitters die zelf constateren of ze gesprekken aangaan of niet.''



Ze geeft haar zoektocht naar een nieuwe meerderheidscoalitie nog niet op, bleek uit haar toelichting. "Als ik uitgedacht was zou ik nu ook hier komen en zeggen 'ik gooi het over de schutting," antwoordde Schippers toen ze werd gevraagd of ze nog wel mogelijkheden zag.



Verrast

Bronnen in andere partijen lieten weten verrast te zijn dat Pechtold en Segers er niet uit kwamen. Premier Mark Rutte, die dinsdagavond in de Eerste Kamer was voor het debat over het associatieverdrag met Oekraïne, wilde nog niet inhoudelijk reageren.



Nu opnieuw een rustmoment inlassen - zoals eerder na de mislukte gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks - en dan weer alle fractievoorzitters uitnodigen, ziet Schippers niet zitten. "Nee, dat gaan we niet meer inbouwen. Ik vind dat iedereen genoeg heeft nagedacht.''



Schippers stuurt haar eindverslag van deze verkennende ronde mogelijk woensdag naar de Tweede Kamer, die er vervolgens over in debat zal gaan. Maar op de vraag hoe het nu verder moet, heeft eigenlijk niemand in Den Haag nu een antwoord paraat.