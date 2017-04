Schippers: 'Dit proces is niet zomaar klaar'

Hand in hand

D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees zijn maandagochtend hand in hand naar het jongste overleg over de vorming van een kabinet gekomen.



Zij deden mee aan de solidariteitsactie voor twee homo's die afgelopen weekeinde in Arnhem werden mishandeld omdat zij hand in hand over straat liepen. Journaliste Barbara Barend had via Twitter hiertoe opgeroepen.



"Wij doen mee! Stop geweld tegen homo's", twitterde D66-leider Pechtold. Hij verwees daarbij naar de actie #allemannenhandinhand of #handinhand.



Prioriteit

Belangenvereniging COC, die in een brief aan informateur Edith Schippers vroeg de aanpak van geweld tegen homo's topprioriteit te maken, heeft volgens Pechtold "absoluut'' gelijk.



Volgens zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver en VVD-leider Mark Rutte moet de bestrijding van dit wangedrag altijd alle aandacht krijgen, ongeacht of er nu een formatie gaande is. "Dit moet sowieso topprioriteit zijn. Verschrikkelijk wat er is gebeurd'', zei Rutte.



Klaver noemde het "te belachelijk voor woorden'' dat er "nog steeds mensen zijn die denken dat je iemand moet aanvallen'' om van wie hij of zij houdt. "Dat is bizar, dat is gewoon niet normaal en dat past niet in Nederland. Ze moeten zich gedragen."