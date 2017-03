Schippers blijft demissionair minister

Schippers verder als informateur

Edith Schippers (VVD) is aangesteld tot formateur in het coaltieprocess. Daar heeft de Tweede Kamer dinsdagmiddag toe besloten. Ze gaat vanaf woensdag onderzoeken of het mogelijk is een kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks.



Schippers (VVD) liet weten dat de partijen volgens haar "zeer serieus" zijn over de onderhandelingen. "Ik heb ook vertrouwen in hun inzet," aldus Schippers. Ze sprak vorige week als verkenner met alle lijsttrekkers over hun wensen.

Er is ook afgesproken dat de Tweede Kamervoorzitter en de koning geregeld op de hoogte worden gehouden van het verloop van de onderhandelingen.



VVD, CDA, D66 en GroenLinks spraken dinsdag nog eens uit dat zij het met elkaar willen proberen. Duidelijk is dat de verschillen groot zijn. GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukte dat zijn partij niet mee zal doen aan een kabinet om alleen maar de "scherpe randjes" van het beleid te halen.