Rutte wil vierpartijenkabinet, geeft geen voorkeurscoalitie

D66 houdt beraad over advies Schippers

Het formatieteam van D66 overlegt zondagavond over het advies dat zij informateur Edith Schippers maandag gaat geven. De locatie van het beraad is niet bekend gemaakt.



De kans is groot dat de uitkomst van het overleg pas maandag, na een gesprek met Schippers bekend gemaakt zal worden. D66 blokkeert nu de optie met de ChristenUnie, die partijleider Alexander Pechtold afgelopen week als ‘onwenselijk’ bestempelde.



ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benadrukte zaterdag op zijn partijcongres in Lunteren dat hij bereid is om te gaan praten, mits dat ‘gewenst’ is.



D66-kopstukken Jan Terlouw, oud-partijleider, en de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren lieten dit weekend in verschillende tv-programma’s weten dat zij niets zien in de optie met de ChristenUnie. Volgens Terlouw moest Pechtolds ‘onwenselijk’ worden opgevat als ‘dat wordt niks'.



Informateur Schippers zit in een lastig parket nu alle mogelijke opties voor een meerderheidskabinet worden geblokkeerd door tenminste één partij.



Zo wil de SP niet met de VVD samenwerken, vindt de PvdA dat zij door de grote verkiezingsnederlaag niet moeten aanschuiven en het CDA ziet niks in de optie-Roemer, een zespartijencoalitie zónder de VVD. Daarnaast blokkeren alle partijen samenwerking met de PVV. De partij van Geert Wilders werd na de verkiezingen van 15 maart de tweede partij van Nederland. (Hanneke Keultjes)