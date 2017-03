Rutte laat weinig los over gesprek met verkenner

Verder met 'motorblok' en Klaver

Verkenner Edith Schippers praat dinsdag met de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks door over de vorming van een nieuwe regering. Een regeringscoalitie van dit viertal is door de meeste partijen aangeraden, waarbij VVD, CDA en D66 samen als motorblok gelden.



Schippers ontving maandag de gekozen lijsttrekkers van alle dertien politieke partijen om hun advies voor de kabinetsformatie aan te horen. VVD-leider Mark Rutte wil graag in zee met CDA en D66, maar liet in het midden of GroenLinks of de ChristenUnie dit drietal aan een meerderheid zou moeten helpen. D66-voorman Alexander Pechtold koos wel ondubbelzinnig voor GroenLinks.



CDA-leider Sybrand Buma sprak zich nog helemaal niet uit over de coalitie van zijn voorkeur, terwijl Jesse Klaver (GroenLinks) graag eerst nog zou onderzoeken of een 'christelijk-progressief' kabinet mogelijk is.



Dat Schippers nu verder spreekt met de vier partijen wijst erop dat deze combinatie de eerste coalitie is die in aanmerking komt. De verkenner neemt voor de onderonsjes met de vier partijleiders ruim de tijd. Om 10.00 uur treedt als eerste haar partijgenoot Rutte aan, gevolgd door Buma, Pechtold en als laatste om 15.30 uur Klaver.



VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid.