Reconstructie: Formatie bleek al binnen een paar dagen kansloos

PvdA: situatie niet veranderd

De situatie voor de PvdA is "niet veranderd" nu de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 met GroenLinks zijn mislukt. Dat heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher vandaag gezegd.



Hij heeft steeds volgehouden dat de PvdA na de enorme verkiezingsnederlaag niet mee wil regeren en dus niet beschikbaar is voor onderhandelingen over een coalitie.



"Als de informateur met me wil praten ben ik altijd bereid, maar de vraag of ik wil aanschuiven heeft weinig zin," aldus Asscher na overleg met zijn fractie.



De PvdA-leider heeft geen suggesties hoe het nu verder moet. "De informateur en de grootste partijen zijn aan zet."



Aan filosoferen over gedoogsteun van zijn partij aan een eventueel minderheidskabinet is hij nog niet toe. "Daarvoor is het veel te vroeg."



Asscher constateert wel dat de breuk tussen het 'motorblok' en GroenLinks nu een ander karakter heeft dan een maand terug. Toen liep de eerste onderhandelingsronde van VVD, CDA, D66 en GroenLinks stuk. Asscher sprak destijds van een toneelstukje.



Maar nu heeft hij niet de indruk dat het nog goed kan komen tussen de partijen. Wel wil hij precies weten wat voor GroenLinks de reden voor de breuk is geweest. Hij spreekt van "een ijsberg waarvan alleen het bovenste puntje boven water steekt".



In het Kamerdebat over de formatiebreuk wil Asscher van GroenLinksleider Klaver horen waarom hij niet kon leven met het voorstel over migratie dat op tafel lag.



Intussen wordt het land geregeerd door het demissionaire kabinet-Rutte II, onderstreept Asscher, die vicepremier is van dit kabinet. Mocht de formatie nog erg lang duren, dan moet de Tweede Kamer er volgens hem toe overgaan een aantal controversieel verklaarde onderwerpen weer op de agenda te zetten, zodat ze behandeld kunnen worden.