Rutte: 'Er zijn nog drie opties'

Nog lang geen record

Hoewel de formatie van een nieuw kabinet vanaf 16 maart zich dinsdag al 89 dagen voortsleept, is een record nog lang niet in zicht.



Met name in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het vormen van een nieuwe regering een veel langduriger karwei.



Onbetwiste recordhouder is nog altijd de vorming van het eerste Kabinet-Van Agt in 1977. Die ministersploeg stond pas na een kleine zeven maanden (208 dagen) bij koningin Juliana op het bordes.



Ook de voorganger van dit kabinet (Den Uyl) kwam in 1973 pas na 163 dagen onderhandelen tot stand.



Van alle kabinetsformaties sinds de Tweede Wereldoorlog, duurden er zeven langer dan honderd dagen. Gemiddeld duurt de vorming van een nieuwe regering 89 dagen.



De snelste kabinetsformatie was in 1948, toen een regering onder leiding van PvdA'er Willem Drees 31 dagen na de verkiezingen geregeld was.



Premier Mark Rutte heeft wisselend succes met het snel formeren van kabinetten. Zijn eerste ploeg was pas na 127 dagen gereed, terwijl hij zijn tweede al na 54 dagen klaar had.



De kabinetten van premier Jan Peter Balkenende (CDA) waren gemiddeld na 94 dagen geformeerd.



Zelfs de langste formatie in Nederland staat nog in de schaduw van die tussen 2010 en 2011 in België. Bij de zuiderburen deed de politiek er 541 dagen (anderhalf jaar) over om een regering te vorme