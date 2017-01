PVV'ers betichten partij van 'slavernij'

Het woord vakbond mag niet meer vallen als je hier wilt blijven werken

Lang laten de twee geen klachten merken, stellen ze. Zo draait een van de twee PVV'ers anderhalf jaar dubbele diensten, net als meerdere weekenddiensten achter elkaar. Er staat echter contractueel niets van die verplichtingen vastgelegd in het contract voor veertig uur per week.



Als de PVV'er - sinds 2011 in dienst - dit toch eens aan de orde stelt bij de directeur bedrijfsvoering, volgt een 'afwimpeling', staat te lezen in de rechtbankstukken. De medewerker verwijt partijleider Geert Wilders 'weg te kijken'.



Allergisch

Als de PVV'er tot een oplossing probeert te komen met hulp van de vakbond, zou deze 'de oren zijn gewassen' over hoe de PVV'er het 'in godsnaam in het hoofd had durven halen om een vakbond te contacteren'.



Ook zou gezegd zijn dat men bij de PVV 'allergisch' is voor 'het woord vakbond' en dat 'dat woord hier niet meer mag vallen' als de PVV'er 'hier tenminste wil blijven werken'. 'Blanke slavernij in Nederland anno 2016: het speelt zich allemaal af op de hermetisch gesloten fractie aan het Binnenhof,' is te lezen in de rechtbankverklaringen.