PvdA-partijvoorzitter Spekman stapt op na historische nederlaag

Na de dramatische verkiezingsuitslag en de vierde nederlaag op rij, kon Spekman niet langer aanblijven. Maar met zijn vertrek zijn de problemen voor de gedecimeerde bestuurspartij nog niet voorbij.



Bij een bestuursvergadering verklaarde Spekman vrijdagavond op het partijbureau dat hij weggaat per 7 oktober. "Er is veel discussie rond mijn persoon. Ik zie dat die discussie de eenheid ondermijnt. Ik vind dat het voor de eenheid cruciaal is dat ik opstap,'' sprak hij kalm, met partijleider Lodewijk Asscher naast hem.



Asscher: "Voor mij had Hans niet weg gehoeven, maar ik heb er wel respect voor. Ik ken niemand die zo met hart en ziel zich altijd opofferde voor de partij als Hans Spekman. Dat zegt iets over hoe moeilijk het besluit voor hem moet zijn."



Motie

Verschillende PvdA-leden roken al bloed. Er lag al een motie klaar om het vertrouwen in Spekman op te zeggen, zaterdag tijdens de ledenraad van de PvdA in Utrecht.



De verwijten vlogen sinds woensdag door de lucht. Vertrekkend Kamerlid Jan Vos stelt in een vernietigend epistel dat Spekman 'terug wilde naar de 19de eeuw, terwijl we leven in de 21ste eeuw'. De strijd om het lijsttrekkerschap tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher is volgens hem 'onnodig, verkeerd en dramatisch afgelopen'. En de draai naar links die de partij maakte: 'ongeloofwaardig'.