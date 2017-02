PvdA en SP: terughoudend met vluchtelingen

Kiezer bezorgd over normen en waarden

Bijna negen op de tien kiezers maken zich grote zorgen over de normen en waarden in ons land. Het is voor hen een van de belangrijkste thema's als ze op 15 maart gaan stemmen. De zorgen leven bij 86 procent van de Nederlanders in meer of mindere mate.



Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ipsos in opdracht van de NOS. De meeste ondervraagden vinden dat we slechter met elkaar omgaan dan vijf jaar geleden en slechts een op de tien (9 procent) verwacht dat het in de toekomst beter zal gaan.



Zo'n 80 procent maakt zich zorgen over de stand van de gezondheidszorg. Andere thema's waar veel kiezers over piekeren zijn de economische situatie in ons land en immigratie en asiel. Een ruime meerderheid van de mensen met een voorkeur voor de PVV, VVD of CDA is voor het terugsturen van Noord-Afrikaanse vluchtelingen. Bij de achterban van SP en D66 zitten ook meer voor- dan tegenstanders van deze maatregel.



Ook over de situatie in de wereld zijn de kiezers pessimistisch. Het gaat de verkeerde kant op, vindt 64 procent. De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, krijgt niet veel waardering: twee op de drie Nederlanders zijn niet te spreken over zijn functioneren.