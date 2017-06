Politie pakt Amsterdammer op vanwege 'verdachte situatie' Eindhoven

In het Philips Stadion trad vrijdag Guus Meeuwis op, waardoor het druk was in de stad. Rond half twaalf meldde de poltie op te schalen. Extra agenten - te voet, te paard en in de auto - werden ingezet en hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten uit voorzorg uit naar het centrum. Politiehelikopters cirkelden rond boven de stad.



Tijdens een nachtelijke persconferentie liet de politie weten dat er een 29-jarige Amsterdammer is opgepakt, die aan het filmen was bij de ingang van het stadion zonder dat hij daarvoor een goede reden had. De man had geen kaartje voor het concert van Meeuwis. Nadat bleek dat hij bij instanties bekend was wegens radicalisatie, werd besloten de man mee te nemen naar het bureau voor verder onderzoek.