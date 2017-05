Pechtold: 'Ik heb er de P. in en die is niet van Pechtold'

De deal met Turkije over de opvang van vluchtelingen was het belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De eerste drie partijen overwegen deze afspraak over de opvang van vluchtelingen ook toe te passen op andere gebieden van waaruit een vluchtelingenstroom is te verwachten, zoals het Afrikaanse continent. Maar GroenLinks had daar geen oren naar. "De drie wilden als dat nodig zou zijn kunnen praten over een uitbreiding van de Turkijedeal, maar voor GroenLinks was dat niet bespreekbaar.''



Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het formatieproces. Dat het vluchtelingenbeleid moeilijk lag bij de onderhandelingen was al geruime tijd duidelijk. Volgens een betrokkene gingen de gesprekken daarover stroever dan over het klimaatbeleid. Daarover waren de gesprekken weliswaar ingewikkeld, maar er was hoop op een uitkomst, zegt een ingewijde.