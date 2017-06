Partijleiders beginnen gesprekken optimistisch

'Met vertrouwen onderhandelingen in'

De VVD gaat met vertrouwen de onderhandelingen over een nieuw kabinet in. Dat zei VVD-voorman Mark Rutte woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de formatie van een nieuwe regering.



Het debat gaat over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink, die stelt dat op dit moment alleen een meerderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk is.



GroenLinks-leider Jesse Klaver plaatste vraagtekens bij de kansen van het beoogde centrumrechtse kabinet om een brug te slaan tussen links en rechts, bijvoorbeeld wat de ongelijkheid in inkomens betreft.



Met een knipoog noemde Rutte de ChristenUnie zeker geen centrumrechtse partij. "Was dat maar waar. Dat zou vanuit de VVD de zaak een stuk gemakkelijker maken."



Rutte wees op de vele overeenkomsten tussen de CU en GroenLinks, en "dat vind ik dan weer zorgelijk".



Het is zorgelijk dat na meer dan honderd dagen nog slechts een optie open is voor een coalitie over is, zei Sybrand Buma van het CDA. Hij zag in het formatieproces vooral partijen die probeerden "schadevrij naar de zijlijn te manoeuvreren". Hij zei "buitengewoon gemotiveerd" te zijn om een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot een succes te maken.



Alexander Pechtold van D66 zei dat hij het nog steeds "spijtig en onnodig"' vindt dat GroenLinks is afgehaakt, maar benadrukte net als Buma dat hij de onderhandelingen tot een succes wil maken.



Over het werk van Tjeenk Willink om ondanks weerzin toch D66 en ChristenUnie samen aan tafel te krijgen met VVD en CDA zei hij: "het was formidabel en dat blijft het".



Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei "oprecht te hopen" op een brede samenwerking met de Tweede Kamer. Volgens hem is het een klein wonder dat de vier partijen aan tafel zijn gekomen. Dankzij Tjeenk Willink zijn er volgens Segers conclusies getrokken die hij vooraf niet voor mogelijk had gehouden.



De SP zal tegen de voordracht van "oud-bankier en neoliberaal" Gerrit Zalm als informateur stemmen, zei SP-voorman Emile Roemer. Hij had liever gehad dat Tjeenk Willink zij werk zou voortzetten.