Ouderen zitten steeds meer op sociale media

Hun gebruik van sociale netwerken is toegenomen van 70 procent in 2014 naar 83 procent in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend.



Vooral het uitwisselen van berichten via bijvoorbeeld Skype Messenger en WhatsApp nam fors toe bij deze groep. Dat komt door het toegenomen smartphonebezit.



Facebook

Van de 65-plussers geeft 39 procent aan dat zij sociale media gebruiken. In 2014 was dat nog 26 procent. Zij zitten op Facebook om contacten te onderhouden en versturen berichten via verschillende platformen.



Het aantal jongeren op sociale media is toegenomen van 72 procent in 2014 naar 80 procent in 2016. Hogeropgeleiden nemen veel vaker deel aan professionele netwerken zoals LinkedIn dan middelbaar- en laagopgeleiden.