Opgepakte Amsterdammer in Eindhoven blijft vast

De politie bevestigt berichtgeving van de Telegraaf hierover. "We hebben genoeg aanleiding om hem nog een nachtje langer vast te houden," aldus een woordvoerder.



De man staat bij de politie bekend wegens mogelijke radicalisering. De politie sloeg vrijdagavond rond 20.15 uur groot alarm. De verdachte stond bij de ingang van het stadion, waar op dat moment een concert van Guus Meeuwis plaatsvond, te filmen. Omdat hij geen verklaring had voor zijn gedrag en geen kaartje voor het concert, werd hij aangehouden.



Onderzoek

De man wordt verhoord over zijn intenties. "We zijn druk bezig met het onderzoek. In overleg met het Openbaar Ministerie besluiten we zondag in de loop van de dag of de man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris."



De concerten van Guus Meeuwis zaterdag, zondag en dinsdag in het PSV-stadion gaan door. Dat staat in een verklaring op de website van de Brabantse zanger die is uitgegeven naar aanleiding van een incident. Tijdens de komende concerten zet de politie extra middelen in voor de veiligheid van de bezoekers.