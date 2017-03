OM claimt vondst schat aan misdaadgegevens

De opsporingsdiensten hebben toegang gekregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten, afkomstig van computerservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada.



Die gegevens, onder meer afkomstig uit het versleutelde berichtenverkeer van aangepaste smartphones van criminelen, hebben bewijs opgeleverd voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken naar liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwassen, pogingen tot moord en andere georganiseerde criminaliteit.



Dat meldt het OM donderdag. Ook verdachten in verscheidene Amsterdamse liquidatiezaken gebruikten de peperdure gecodeerde smartphones of andere apparatuur van het bedrijf.



Afgeschermd

Die servers werden in april 2016 gekopieerd op verzoek van het Landelijk Parket van het OM. Ennetcom is volgens het OM de grootste aanbieder van versleutelde communicatie aan criminelen in Nederland.



Het bedrijf garandeerde zijn klanten, onder wie veel criminelen, een volstrekt afgeschermd berichtenverkeer, dat zelfs voor opsporingsdiensten niet te volgen was. Aangepaste smartphones werden uitgerust met encryptiesoftware (Pretty Good Privacy), ontdaan van fotocamera en microfoon.



Deze PGP BlackBerry smartphones werden voor ongeveer 1500 euro per stuk verkocht en zijn inmiddels de standaard in de misdaadwereld. Het afgeschermde communicatienetwerk via servers in Canada en Nederland bestond uit ongeveer 40.000 geregistreerde smartphones.



Grote onrust

Met het uit de lucht halen van de servers zaaide justitie destijds grote onrust in het cirminele milieu.



Het grootschalige onderzoek naar Ennetcom is voortgekomen uit onderzoeken naar liquidaties. Zo bleken verdachten niet alleen vaak gebruik te maken van vuurwapens, snelle gestolen auto's en verboden stoorzenders maar ook opvallend vaak van Ennetcomtelefoons met versleuteling.



Het bedrijf en de eigenaar worden verdacht van witwassen, omdat zij als criminele dienstverlener een uitgebreide criminele klantenkring zouden hebben bediend.