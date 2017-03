Oliemannetje Rutte mag opnieuw aan de slag

In 2006 wist hij de macht binnen de partij te grijpen na een verwoede strijd met Rita Verdonk. Vier jaar later vormde hij zijn eerste kabinet. Met het CDA en gedoogsteun van de PVV. Die moeizame constructie was maar een bestaan van achttien maanden beschoren.



Nieuw kabinet

Het echec van zijn eerste kabinet betekende niet dat Ruttes rol was uitgespeeld. Hij behaalde in 2012 met 41 zetels zelfs de grootste verkiezingsoverwinning uit de geschiedenis van zijn partij. Binnen zes weken timmerde hij daarna met aartsrivaal Diederik Samsom van de PvdA een kabinet in elkaar.



Het was een kwestie van geven en nemen. Crisis is geen tijd voor langdurige onderhandelingen, stelden beide partijleiders.De grootste makke van Rutte II was het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer. Daardoor was het afhankelijk van de 'constructieve drie' (D66, ChristenUnie en SGP) om zijn plannen door de Senaat te loodsen.



Er moest veel en langdurig onderhandeld worden over begrotingen en hervormingen van onder meer de arbeids- en woningmarkt en het pensioenstelsel. Rutte was in de vele onderhandelingen het oliemannetje.