Nu slepen ook KLM'ers hun bedrijf al zelf voor de rechter

KLM is een soort Rusland, waar alles wordt gedicteerd Boze Teamleider



Een groep van twintig 'teamleiders' eist nu in kort geding dat de maatregel wordt teruggedraaid. Volgens hen probeert KLM van probleemgevallen en kostenposten af te komen. "In de passage werken heel veel mensen in deeltijd. De nieuwe vacatures zijn allemaal volledige banen, of voor 80 procent."



Vakbond

Vakbonden en de ondernemingsraad houden zich volgens de woordvoerder afzijdig. "Die ruilen graag dit soort zaken uit tegen andere afspraken met KLM."



Volgens FNV Luchtvaart is daarvan geen sprake. "Alleen zijn in deze gevallen alle afspraken die we met KLM hebben gemaakt, keurig gevolgd," zegt bestuurder Zakaria Boufangacha. "Zo zijn hun klachten voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Die heeft in deze individuele gevallen geoordeeld dat alle regels zijn gevolgd."



"Dat betekent dat wij dit als bond niet collectief kunnen aanvechten. Maar we zullen dit zeker bij KLM ter sprake brengen."



De FNV-bestuurder heeft er 'een slecht gevoel' bij. "Als 80 procent van de functie hetzelfde blijft zou ik zeggen: school mensen dan bij. Maar er worden nauwelijks omschreven taken toegevoegd, zoals meer menselijk contact, en geoordeeld dat de werknemer dat niet in zich heeft. Dat is ontzettende moeilijk aan te vechten."



Deeltijd

Volgens Boufangacha lost KLM niets met de maatregel op. "Als het doel is om minder deeltijdwerkers te krijgen, gaat het niet werken. Deeltijdwerk is bij wet geregeld; de nieuwe mensen die KLM nu voor deze functies aantrekt, mogen over een jaar zeggen dat ze ook 50 procent willen werken."



KLM wil, zolang de zaak onder de rechter is, niet reageren. Ook de advocaat van een deel van de groep onthoudt zich zo lang van commentaar.



Donderdag horen KLM en de vakbonden voor cabinepersoneel ook de uitslag van een rechtszaak tegen de gewraakte ingrepen in de bezetting op intercontinentale vluchten. Om te bezuinigen, schrapte de maatschappij eind vorig jaar eenzijdig op 40 procent van de langeafstandsvluchten een cabinelid. Volgens de bonden is dat tegen de regels en leidt het tot enorme werkdruk.