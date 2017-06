Drugsnetwerk via legale postdiensten opgerold

De drugslijn kwam in beeld nadat de douane op Schiphol drugs had achterhaald in postpakketten met buitenlandse bestemmingen. De drugs werd verpakt in puzzeldozen en de hele wereld over gestuurd via legale postdiensten.



De verdachten, in de leeftijd van 21 tot 55 jaar, komen uit Lelystad, Hilversum en Haarlem. Ze worden verdacht van het verkopen van een breed scala aan harddrugs via internet. De drugs werden via legale postdiensten aan de kopers geleverd, alsof het een normale webwinkel betrof.



Geldtelmachines

Bij elf doorzoekingen van huizen en bedrijfspanden zijn ongeveer 70 kilo amfetamine, xtc, cocaïne, lsd en een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast zijn geldtelmachines, verpakkingsmateriaal, 35.000 euro en tien voertuigen in beslag genomen. In totaal is ruim 190 kilo drugs in beslag genomen.



De aanhouding van deze zes mannen is het sluitstuk van een langlopend onderzoek waarin eerder al vier Nederlanders zijn aangehouden. Met de aanhouding van deze zes mannen is de marechaussee ervan overtuigd de kopstukken in dit drugsnetwerk te pakken te hebben, maar verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Dark web

De verdachten boden hun illegale waar te koop aan via marktplaatsen op het zogenaamde dark web, waar klanten uit de hele wereld bestellingen konden plaatsen. Daarbij gebeurden alle betalingen in Bitcoins om de anonimiteit van de klant en de verkoper te garanderen.



Het onderzoeksteam berekende dat er op deze wijze bijna 500 kilo aan harddrugs is verstuurd en geleverd aan klanten over de hele wereld, waaronder Rusland, Amerika en Europese landen.