Nederlandse huizenprijzen opnieuw flink in de lift

Net als in de voorgaande maanden gaat het om de grootste prijsstijging sinds maart 2002.



De huizenprijzen laten al een paar jaar weer een stijgende lijn zien. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld bijna 18 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is inmiddels weer ongeveer even hoog als in de zomer van 2006.



In vergelijking met de piek in augustus 2008 zijn huizen gemiddeld nog wel een kleine 8 procent goedkoper. Ook de woningverkoop is vorige maand stevig toegenomen, bleek eerder deze week al.



Het Kadaster registreerde in mei 19.990 transacties. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder en bijna een vijfde meer dan in april, toen de woningverkoop even een dip vertoonde.



Amsterdam

Het CBS geeft geen specifieke Amsterdamse cijfers. In de hoofdstad was de woningmarkt al tijden overspannen, maar in april bleek uit cijfers van de makelaarskoepel NVM dat de prijzen in het eerste kwartaal van 2017 juist wat zijn gestabiliseerd.



Het aantal verkochte woningen in de stad daalde in april van 2777 tot 1939, een daling die vooral valt toe te schrijven aan het feit dat er zo weinig woningen te koop staan.



Volgens Sven Heinen, de voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) vreesde in april echter dat de oververhitting op de Amsterdamse woningmarkt voorlopig nog aanhoudt. "Het eerste kwartaal lijkt wat verlichting te geven, maar de onderliggende trend wijst nog steed op een verkrapping van de woningmarkt."