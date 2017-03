Nakomeling Anne Frankboom in Doesburg vernield

De boom is een nakomeling van de beroemde Anne Frankboom bij het Achterhuis, die in 2010 werd verwijderd vanwege de slechte staat waarin de boom verkeerde. Docenten en leerlingen van de Anne Frank Montessorischool ontdekten de vernieling dinsdagochtend, schrijft Omroep Gelderland.



"De vernieling is op brute wijze gebeurd," stelt de schooldirecteur. "Er is zeker sprake van vandalisme, want de boom is zo groot dat twee volwassen mannen hem niet kunnen omtrekken."



In het AD zegt locatieleider Martijn Helmers dat de daders misschien niet wisten dat het om een stekje van de Anne Frankboom ging. Over de hele wereld zijn nakomelingen te vinden van de witte paardenkastanje die een rol speelt in het dagboek van Anne Frank.