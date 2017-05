Na kopers ook huurders stad naar provincie

Esther Verhoeven (Haarlemsche Huizen)

"Vroeger zagen we af en toe één Amsterdammer, maar tegenwoordig zijn dat er veel meer. Het zijn mensen die in Amsterdam niet aan een huurwoning kunnen komen, maar zijn wel bereid om in Haarlem wat meer te betalen dan we hier gewend zijn.



Ik heb de indruk dat de huurmarkt op dit moment ook in Haarlem al aan haar plafond zit. Op de koopmarkt is op dit moment zoveel vraag, dat het bijna onmogelijk is om die koper te zijn. Mensen voelen aan hun water dat er wordt overgeboden, en niet iedereen kan dat. Tijdens de zoektocht naar een koophuis betrekken mensen daarom vaak tijdelijk een huurwoning.



Voor de makelaardij gaan de zaken goed, maar persoonlijk vind ik het lastig. Iedereen is welkom in Haarlem, maar voor de starter is hier eigenlijk geen plek meer. Dat is best triest. Z ij moeten nu uitwijken naar Velserbroek of Beverwijk."



Sander Koops (Koops Makelaardij in o.a. Haarlem, Amstelveen en Amsterdam)

"De vraag van Amsterdammers naar een huis binnen de ring is groot en wordt alleen maar groter. Mensen wijken daardoor uit naar randgemeenten zoals Haarlem, Landsmeer en Amstelveen. Amstelveen is erg in trek bij expats, van de 100 aanvragen zijn er 95 expat. In Haarlem is dat is minder, maar ook daar gaan expats graag naar toe.



In het eerste segment, tot 2000 euro, gaat het in Amsterdam én in de randgemeenten heel snel. Ook in het bovensegment, 3000 euro en meer, zijn bijna alle huurwoningen in Haarlem en Amstelveen vergeven. In het middensegment van appartementen in Haarlem en Amstelveen zijn vooral grotere woningen woningen voor gezinnen met een beter budget in trek. Kleine, luxe appartementen die wat meer kosten gaan minder hard: een stelletje hoest toch minder snel een bedrag van 2400 euro op.



Wat opvalt is dat er de laatste anderhalf jaar veel particuliere beleggers in de koopmarkt opduiken. Doordat de rente bij de bank zo laag is, proberen ze nu met de verhuur van koopwoningen geld te verdienen. Maar ook die markt is bijna helemaal opgedroogd.



Ook in Haarlem en Amstelveen zullen mensen moeten wennen aan steeds hogere huurprijzen, waarvan ze eerst denken 'nee, dat kan niet waar zijn', maar het wordt toch normaal. Zo was een appartement van 80 vierkante meter in Amstelveen in 2015 nog 1350 euro per maand, nu is het binnen een week voor 1500 weg."