Na het epistel probeert de PvdA nu de parodie

Dat werk.



Vorige week verscheen in de Volkskrant nog een 1400 woorden tellend epistel van Asscher in een prijzenswaardige poging het eens een keer over de inhoud te hebben.



Mislukte campagne

Het kwam de PvdA te staan op de nodige kritiek: te ingewikkeld, te weinig focus. Kortom: een perfecte illustratie van een mislukte campagne. De sociaaldemocraten zakken in de peilingen inmiddels onder de tien zetels.



Dan de VVD.



Normaal. Doen.



Zou de PvdA één dag voor de verkiezingen ook het licht hebben gezien? Wat is eigenlijk het idee achter deze kopie?



PvdA-campagnewoordvoerder Simon den Haak: "Dat spreekt voor zich."



Dus?



Te futiel

Den Haak: "We hebben op deze manier de keus tussen links en rechts heel helder in beeld gebracht. Zo kunnen de kiezers goed vergelijken."



Alleen in NRC?



Den Haak afgemeten: "Ja."



Zou het een nieuwe trend in campagneland zijn? Reageren op elkaars spotjes, advertenties en andere uitingen? Twee weken geleden was het de VVD zelf die in de pauze van het RTL-debat een CDA-spotje onderuit probeerde te halen met de mededeling dat lijsttrekker Sybrand Buma weliswaar als kind premier wilde worden, maar Rutte het uiteindelijk werd.



"Moet ik hier echt op reageren," zegt VVD-woordvoerder Kees Berghuis. "Het is allemaal te futiel om woorden aan vuil te maken."



