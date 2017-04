Moderne en eigentijdse koning 'zit goed in zijn vel'

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Koning Willem-Alexander over Prins Friso

Weetjes

Het interview leunde losjes op de formule van Zomergasten. Aan de hand van historische nieuwsbeelden, afgewisseld met foto's uit het privéarchief, liepen presentator en koning door de decennia heen.



Dat leverde allerlei interessante weetjes op: dat Willem-Alexander opgroeide zonder televisie, dat de prins tijdens zijn verblijf op het Atlantic College in Wales demonstreerde voor de vrijlating van Nelson Mandela, dat hij zijn Haagse accent leerde van Kees van Kooten en Wim de Bie in hun rol van de vrije jongens F. Jacobse en Tedje van Es.



Verdriet

De koning sprak openhartig over de moeilijke perioden in zijn leven. Over hoe de depressies van prins Claus hem in zijn puberteit hadden gehinderd: hij wilde zich afzetten tegen zijn vader, maar die vader was ziek.



Over het ongeluk van prins Friso, met wie hij een ingewikkelde relatie had. "Je weet pas wat je mist als het er niet meer is," zei de zichtbaar geëmotioneerde koning over het verlies van zijn broer. Het verdriet had hem wel geholpen een jaar later de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17 tot steun te zijn.



De vliegramp kwam bijna een jaar na het overlijden van zijn broer. Hij werd vertrouwd, zo vertelde hij. Hij kon zijn eigen verdriet gebruiken om de mensen te helpen. "Je kunt het niet scheiden."



Willem-Alexander heeft de gebeurtenissen na de de vliegramp met vlucht MH17 nog "heel vers" op het netvlies.Hij is met name de "rauwe pijn van de nabestaanden" niet vergeten. Die kwamen enkele dagen na het neerhalen van het toestel bijeen in Nieuwegein. "Je kunt ze een schouder bieden", zei Willem-Alexander over de troostende rol die van hem werd verwacht.



