Maurice de Hond trekt zich terug uit iPadscholen

Dat schrijft de Hond in een dinsdag verschenen persbericht van zijn bedrijf sCoolsuite.



"Helaas heb ik moeten vaststellen dat in de laatste 9 maanden met regelmaat negatieve publiciteit is geweest rondom onderwijsactiviteiten waar ik in Nederland bij betrokken was," schrijft de Hond op zijn website. "Het gevolg was onder meer, dat op die scholen die samen met onze organisatie hard bezig waren en zijn om het vernieuwingsproces tot een succes te brengen, deze publiciteit een negatieve weerslag had."



Negatief effect

"Ik ben daarom tot de slotsom gekomen, dat daardoor, mijn directe betrokkenheid in Nederland bij onderwijsvernieuwing, inmiddels eerder een negatief effect heeft dan een positief effect. Ik zal daarom per heden binnen onze organisatie me alleen nog bezig houden met onze buitenlandse activiteiten."



De Hond wil zich niet meer in de media uitlaten over het Nederlandse onderwijs. Inmiddels werken scholen in Nederland, Zuid-Afrika en Spanje volgens de door De Hond ontwikkelde methode. Wereldwijd is er veel belangstelling, aldus De Hond.



Steve Jobsscholen

De Steve Jobsscholen gingen in schooljaar 2013-2014 met veel tamtam van start. Op de Steve Jobsscholen kunnen leerlingen op hun eigen tempo leren met behulp van de iPad. Ze moeten zelf hun dag plannen en workshops volgen.



Vier jaar geleden dacht De Hond dat in 2016 honderd of tweehonderd Steve Jobsscholen zouden werken volgens de methode van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Dat aantal is bij lange na niet gehaald. De teller staat landelijk momenteel op veertien scholen.



Opspraak

Eerder dit jaar kwam Steve Jobsschool De Voorsprong in Zuidoost in opspraak. De school kreeg bijna een ton onderwijsgeld, terwijl er sinds oktober 2016 geen les meer wordt gegeven.



Ook de andere Amsterdamse Steve Jobsschool, De Ontplooiing in Nieuw-West waar de dochter van De Hond leerling is, zal als zelfstandige school ophouden te bestaan. Na de zomer gaat deze school samen met De Toekomst (210 leerlingen), die in hetzelfde gebouw zit en ook een iPadconcept heeft.



Veertien scholen

Eerder deze maand bleek dat ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het revolutionaire Steve Jobsonderwijs of serieus overwogen dat te doen, inmiddels was afgehaakt. Naast de hoge kosten - deelnemende scholen betalen een maandbedrag van 9 euro per kind - zou De Hond ook wel erg dwingend opleggen hoe zij hun school moeten organiseren.