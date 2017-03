Stemhulpen opnieuw op zwart door cyberaanval

StemWijzer weer online na cyberaanval

De website Stemwijzer.nl is dinsdag offline geweest door een cyberaanval. Aan het begin van de avond was de digitale stemhulp weer bereikbaar.



ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer, zegt dinsdagmiddag te zijn getroffen door een zogeheten DDoS-aanval. Servers worden dan overspoeld met informatieverzoeken en vallen daardoor uit.



De organisatie kan nog niet zeggen of aangifte wordt gedaan van de cyberaanval. "Het is nog heel vers," zei een woordvoerster. "We gaan eerst even kijken of we zelf kunnen zien wie erachter zit."



De timing van de DDoS-aanval op de StemWijzer kwam voor veel twijfelende kiezers uiterst ongelegen. Volgens de woordvoerster maakten op de vooravond van de parlementsverkiezingen in 2012 ieder uur tienduizenden mensen gebruik van de website.



Ook de stemhulp Kieskompas.nl ging dinsdagmiddag op zwart. Die problemen lijken nog niet te zijn verholpen. Het is nog onduidelijk of de website ook is getroffen door een cyberaanval, maar volgens een woordvoerder is een gebrek aan servercapaciteit in elk geval niet de oorzaak van de problemen.



Ook ProDemos, de organisatie achter de Stemwijzer, zei dat dinsdagochtend uit voorzorg extra servers zijn geïnstalleerd. Dat moest voorkomen dat een grote toestroom van internetters tot problemen zou leiden. Tegen de DDoS-aanval viel volgens de woordvoerster echter weinig te beginnen.