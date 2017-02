Massih Hutak organiseert stemfeest in Tolhuistuin

De Temperatuur #2

Wie doet het goed in de campagne, en wie niet? Deskundigen geven er hun mening over. Vandaag: Martijn de Greve, presentator van het ­radioprogramma Haagse Lobby (WNL).



(+) Ervaren Pechtold: "Grote vraag is op dit moment welke lijsttrekker aan de linkerzijde zich tussen tussen VVD en PVV weet te wringen. Daar ligt schreeuwend veel ruimte, maar er is nog niemand opgestaan. Rutte en Wilders vinden het prima zo, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen zodra de campagne echt gaat ontbranden."



"Ja, dat gaat zeker gebeuren. Het gaat nu nog vooral over de integriteit en het soortelijk gewicht van de spelers, maar dat gaat veranderen. Er ­komen zeker nog twee of drie gamechangers die de hele campagne op zijn kop kunnen zetten."



"Asscher zit goed in de materie, maar slaagt er nog niet in het podium te pakken. Klaver weet een hoop energie om zich heen te verzamelen, maar is toch nog iets te jong om het debat met gezag naar zijn hand te zetten. Ik vind Pechtold momenteel de beste papieren hebben. Hij maakt een vitale indruk en oogt opmerkelijk fris met al zijn ervaring."



(-)Kwestbare Roemer: "Ja, dan moeten we het toch ook over Emile Roemer hebben, vrees ik. De SP had in de aanloop naar de campagne goud in handen met de plannen voor een Nationaal Zorgfonds. Het is een thema dat goed aansluit bij wat er leeft in de samenleving, en de SP had dat heel stevig in handen."



"Een prima uitgangspositie voor de campagne, maar we moeten nu vaststellen dat er van dat hele onderwerp niets meer over is. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het optreden van de lijstttrekker, die niet overtuigt in de verdediging van het plan."



"Het probleem van Roemer is dat hij slecht kan improviseren. Hij kan verrassend uit de hoek komen tijdens debatten, maar dat zijn bijna altijd zetten die vooraf goed zijn doorgenomen. Dat voel je als toehoorder: dit is ingestudeerd. Zodra de concurrentie de tanden laat zien, begint meteen het ongemak. Dat maakt hem toch kwetsbaar in mijn ogen."



(Door: Patrick Meershoek)