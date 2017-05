Mark Rutte dringt aan op spoed in formatie

Tweede Kamer positief over Willink

De Tweede Kamer wil de zoektocht naar een nieuw kabinet graag voortzetten onder leiding van Herman Tjeenk Willink.



De VVD spreekt van "een prima keuze" van informateur Edith Schippers om haar opdracht te willen overdragen aan Tjeenk Willink. D66, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP sluiten zich daarbij aan.



PvdA-leider Lodewijk Asscher, partijgenoot van Tjeenk Willink, noemt het "verstandig iemand te vragen die zoveel gezag heeft en boven de partijen staat om te kijken of hij schot in de formatie kan brengen".



SP-voorman Emile Roemer hoopt dat de sociaaldemocratische minister van staat de "frisheid heeft om tot nieuwe inzichten te komen".



Ook Alexander Pechtold (D66) is ingenomen met de keus. Hij wijst erop dat Tjeenk Willink als oud-informateur veel ervaring heeft, maar dat dat zo lang geleden is dat hij ver genoeg afstaat van de huidige politiek om onafhankelijk te kunnen zijn.



Pechtold vindt het bovendien een "interessante suggestie" van Schippers om in de volgende ronde met meerdere partijen tegelijkertijd te gaan praten.



Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt ook dat Tjeenk Willink boven de partijen staat. "Dat is wat dit proces nu ook nodig heeft. Hoewel de ChristenUnie nog altijd de voorkeur heeft voor een meerderheidscoalitie, kunnen we in deze fase een minderheidscoalitie niet uitsluiten. Onze fractie zal zich - waar gewenst en gevraagd - constructief blijven opstellen."



Of er nu snel schot in de formatie komt, is niet te zeggen. Voorlopig wil geen van de partijen erop vooruitlopen of ze standpunten gaan wijzigen of blokkades willen opheffen.



Morgenmiddag 15.30 uur debatteert de Kamer over het eindverslag van Schippers, de aanstelling van Tjeenk Willink en hoe het verder moet met de kabinetsformatie.