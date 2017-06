Asscher is van mening dat er te grote meningsverschillen met zijn partij en de andere partijen als het neerkomt op de arbeidsmarkt en de zorg. "Dat is een inhoudelijk probleem, temeer omdat ik de verkiezingen ben ingegaan met de boodschap: na al die jaren moeten we naar links," zegt hij in een interview met Het Parool.



Hoewel de kans een minderheidskabinet groeit, is hem nog niet gevraagd om gedoogsteun te verlenen. "Er wordt wel eens een balletje opgegooid, maar dat laat ik dan rustig neerploffen."



Asscher gaat ook in op de moeilijke tijd voor zijn partij. "Ik denk dat het jaren gaat kosten om een nieuwe rol te vinden voor ons." Toch blijft hij zeker van de urgentie van de sociaaldemocratie. "Daar ben ik van overtuigd."



