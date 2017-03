Lobbygroepen: 'Kabinet moet zorgen voor huurverlaging'

Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de FME (organisatie van werkgevers in de technologiesector): "Het is nu zaak om snel een nieuw kabinet te vormen. Vaart maken en investeren in innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie. Een Ministerieel Topteam om de digitalisering te coördineren in Nederland is daarbij noodzakelijk."



"De Nederlandse technologische bedrijven willen vooruit. Bij iedere begroting is het dan ook wenselijk om een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte aan te wenden voor digitalisering van bijvoorbeeld defensie, medische technologie, cybersecurity en onderwijs. Vaart maken op deze gebieden is cruciaal voor de Nederlandse economie."