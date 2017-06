KLM voegt nu een bemanningslid toé aan haar vluchten

Drie cabineleden

De nieuwe opzet betekent een flinke verandering van de werkzaamheden aan boord. Nu vliegt de maatschappij met twee bemanningsleden in businessclass. Op de vluchten met de nieuwe menu's komt daar eentje bij. "Eén van hen bereidt de gerechten voor, twee anderen serveren ze."



De cabinebezetting in de rest van het toestel blijft ongewijzigd. Vorig jaar ontstond een maandenlange patstelling tussen KLM en de cabinebonden over de bezetting van de economyklasse op lange-afstandsvluchten. Enige tijd werd op 40 procent van die vluchten met een bemanningslid minder gevlogen.



Inmiddels is die ingreep opgeschort en wordt er bij de onderhandelingen over een nieuwe cao ook over de bezetting aan boord gesproken. KLM zoekt bovendien momenteel honderden nieuwe cabineleden. "Die zijn vooral nodig vanwege de groei van onze activiteiten."



Dagritme

Volgens Kartman is een andere vorm van service aan boord onvermijdelijk. "We krijgen aan boord passagiers met uiteenlopende dagritmes, die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met het moment van de vlucht" zegt Kartman. "Nu serveren we passagiers meteen een driegangenmaaltijd. Maar veel mensen zijn dan juist aan een ontbijt of lunch toe, of willen nog even niets eten. Nu moeten ze vaak een hele tijd wachten op de volgende ronde. Straks kunnen ze op elk moment iets anders kiezen."