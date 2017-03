Kijkers Carrédebat willen 'echte naam' Klaver weten

Kijkers willen 'echte naam' Klaver weten

Kijkers zochten tijdens het lijsttrekkersdebat zondagavond online vooral informatie over Jesse Klaver van GroenLinks. Hij is de meest gegoogelde partijleider.



Kijkers willen weten wat zijn afkomst, leeftijd en standpunten zijn, maar ook wie zijn vader is en wat Klavers 'echte naam' is, aldus Google maandag. Klaver (30) heeft een Marokkaanse vader en een Nederlands-Indische moeder. Hij heeft de achternaam van zijn moeder.



Google keek naar zoekopdrachten over de acht lijsttrekkers in het Carré-debat. Van die opdrachten ging 42 procent over Klaver. Daarachter volgen Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) met 15 procent, Mark Rutte (VVD) met 12 procent en Henk Krol (50Plus) met 8 procent.



GroenLinks is de meest gezochte partij op Google, voor de VVD en de PvdA. Zij hebben de eerdere koplopers, D66 en de PVV, ingehaald. De meest gezochte onderwerpen tijdens het debat waren religie, de Europese Unie, pensioenen, zorg en vluchtelingen.



In de eerste helft van het debat werd vooral gezocht naar informatie over racisme, maar dat onderwerp verdween in de loop van de avond. De meest gestelde vragen tijdens het debat waren onder meer 'op wie moet ik stemmen?' en 'waarom was Wilders niet bij het debat?'