Kiezer meest bezorgd over normen en waarden

Stemfeest in Tolhuistuin

Rapper Massih Hutak (25) organiseert 14 maart een feest in de Tolhuistuin, ter ere van de democratie. Hutak probeert de gemeente zo ver te krijgen om een stembureau in de Tolhuistuin te installeren, zodat er om middernacht gestemd kan worden. Daarna moet tot diep in de nacht gefeest worden. De entree is gratis, je moet alleen je stembiljet meenemen als toegangsbewijs.



Hutak: "Ik vind de dag waarop we mogen stemmen een van de mooiste dagen van onze samenleving, dus waarom vieren we dat niet? Wij zijn een van de weinige landen ter wereld die volledig democratisch zijn, een toffe, uitzonderlijke situatie. Daar hoort een feest bij. Eigenlijk zouden we allemaal vrij moeten hebben."



Hij organiseert de avond in het kader van de campagne !Mets - Kantel de macht, die hij maandag met rapper Jiggy Djé is gestart. De mannen willen dat meer jongeren gaan stemmen.



Lastig doen

Hutak zal 14 maart enkele nummers van zijn nieuwe plaat laten horen ("Ik zeg altijd dat ik muzikant ben, maar ik heb nog niets uitgebracht, dus dat moet maar eens gebeuren"), daarnaast hoopt hij samen met de Tolhuistuin verschillende muzikanten en sprekers uit te kunnen nodigen. Al staat of valt het evenement wel met de komst van het stembureau - het is nog onzeker of dat door kan gaan. "Ik blijf net zo lang lastig doen totdat de gemeente ja zegt," zegt Hutak.



Stemgerechtigden op de grote Amsterdamse mbo's, hbo's en universiteiten zijn allemaal uitgenodigd. Hutak, die vier jaar Nederlands en maatschappijleer heeft gegeven op een middelbare scholen in Noord, kan in ieder geval al rekenen op de komst van een deel van zijn ex-leerlingen.



"Die heb ik op scherp staan. Ik zit met ze in een Facebook- en Whatsappgroep, en ze vragen me continu: 'Meester, hoe kunnen we u helpen?'. Dat zij vierkant achter me staan, is het grootste compliment ooit." (Hannah Stöve)



