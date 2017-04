Keukenhof beleeft 'bijzonder goede Pasen'

Er zijn 150.000 bezoekers geweest. Van de belangstellenden kwam 80 procent uit het buitenland. Er was veel animo onder Nederlandse gezinnen, Duitsers en Amerikanen, maar ook meldden zich opvallend veel Belgen en Fransen.



Volgens directeur Bart Siemerink staat het park prachtig in bloei, evenals de bollenvelden in de omgeving. Ook dat zorgt voor meer bezoekers. Bovendien valt het paasweekend dit jaar gunstig, zo midden april.



Overvol weekend

Vorig jaar was dat eind maart en toen was het nog erg koud. "Er waren dat paasweekend veel, veel minder bezoekers,'' zegt een woordvoerster.



Amsterdam wachtte de afgelopen dagen een overvol paasweekend. "Ondanks dat we de stadsmarketing vrijwel hebben moeten stoppen, blijven de mensen komen," zei Frans van der Avert van Amsterdam Marketing. "Dat is al het geval sinds de Keukenhof open is." Relatief veel bezoekers kwaen uit het buitenland, omdat in veel landen het paasweekend vier dagen telt.