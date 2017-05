Kantorencrisis in Amsterdam komt steeds dichterbij

In de eerste maanden van dit jaar is volgens CBRE al bijna 90.000 vierkante meter kantoorvloer in de stad verhuurd, een record voor de periode. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar was de verhuur hoger dan in de eerste kwartalen van 2015 en 2016 tezamen.



"Je ziet in vergelijking met de eerste maanden van vorig jaar de verhuur van kantoorruimte duidelijk versnellen," zegt De Boer. "Meestal begint het jaar conservatief en komt het pas in de twee kwartalen daarna op gang. Maar je ziet nu dat de opname meteen al hoog is."



Leegstand

Zoals het er nu uit ziet, komen we dit jaar volgens De Boer uit boven de 400.000 vierkante meter, zo'n 10 procent meer dan in 2016. "Daarnaast gaat de ombouw van oude kantoorgebouwen naar woningen of hotels gewoon door, waardoor de hoeveelheid beschikbare kantoorruimte sterk afneemt. Ik verwacht dat we dit jaar uitkomen op een leegstand van 5 of 6 procent."



De vastgoedwereld noemt dat 'frictieleegstand'. Omdat er te weinig ruimte beschikbaar is, kunnen bestaande bedrijven niet meer verhuizen en vinden nieuwkomers geen plek. De Boer waarschuwt daar al twee jaar voor, in een poging om een kantoorinfarct te voorkomen.



"De betere locaties zijn allemaal verhuurd, maar nu raken ook de wat mindere plekken op. Niet alleen in het Centrum, op de Arenaboulevard en de Zuidas is niets meer beschikbaar, ook in de Riekerpolder, toch een van de moeilijkste gebieden, is de leegstand in korte tijd van 20 naar 10 procent gegaan."



Bouwstop

Op het hoogtepunt van de kantorencrisis kondigde de gemeente Amsterdam een bouwstop af, die het tot op heden volhoudt. "Er worden nog steeds geen stappen gemaakt. Blijkbaar heeft de gemeente nog meer tijd nodig." Omdat alleen op beperkte schaal aan Zuidas, Houthavens en Oosterdok nieuwbouw beperkt mogelijk is, wordt daar nu massaal gebouwd, maar dat is niet voldoende.



Hij wijst naar steden als Berlijn en Stockholm, waar op vergelijkbare wijze ook krapte is ontstaan. "Daar zijn de huurprijzen in korte tijd 20 tot wel 40 procent gestegen. Dat is een voorbode voor Amsterdam. Startups en scale-ups raken hun plek in de stad kwijt."



Brexit

Er is een aantal bedrijven die Groot-Brittanie vanwege de Brexit wil verlaten en concreet in Amsterdam aan het kijken zijn, weet De Boer. "Amsterdam staat er in het algemeen goed voor als alternatief. Het zullen vooral financiële instellingen en Europese kantoren zijn die geheel of deels verhuizen. Die zijn alleen geïnteresseerd in de beste gebouwen, op de beste plekken. Zeker die met de wat grotere oppervlakten zijn er niet in Amsterdam."



"Er is geen andere oplossing dan nieuwbouw. Amsterdam heeft zijn best gedaan met een goed woningbouwprogramma voor de toekomst. Maar daar hoort een gelijkwaardig kantorenprogramma bij en dat ontbreekt. Amsterdam had zich kunnen onderscheiden ten opzichte van de andere steden."