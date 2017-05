Jong Amsterdam: acteur en regisseur Jonas Smulders

Niks is zo puur en interessant als spelen vanuit beweging Jonas Smulders

Dit doet Jonas onder andere in de One Night Stand-producties vanuit de NTR. Daarnaast is hij ook aan het experimenteren achter de schermen, als regisseur. Hij is bezig met twee korte films, waarvan de eerste net is afgerond.



Ontzettende honger

Van kleine rollen en korte films nu door naar het grote acteerwerk. In Broers speelt Jonas zijn eerste grote hoofdrol, de film is tevens de eerste grote speelfilm van de jonge regisseur Bram Schouw.



"We hadden allebei een ontzettende honger om dit te doen." De film gaat over twee broers die elkaars uitersten zijn, maar door hun intense band niet zonder elkaar kunnen. Een zoektocht naar een eigen identiteit. Vier sterren!



Broers van regisseur Bram Schouw, vanaf 1 juni in verschillende bioscopen