Jan Hamming wordt nieuwe burgemeester Zaanstad

Hamming (50) is nu nog burgemeester van het Brabantse Heusden. Eerder was hij wethouder in Tilburg en vicevoorzitter van het landelijke bestuur van de PvdA.



Procedure

Voor de functie van burgemeester van Zaanstad hadden 33 mensen gesolliciteerd. De procedure werd vorig jaar nog tijdelijk stilgelegd omdat verscheidene kandidaten zich hadden teruggetrokken uit de race en er te weinig keus was.



Sinds 1 december is Ruud Vreeman waarnemend burgemeester van de gemeente, waar onder andere Zaandam en Assendelft onder vallen. Daarvoor was Geke Faber tijdelijk burgemeester.



Lastige dossier

De Zaanse politiek kampte vorig jaar met meerdere lastige dossiers. Zo was er veel overlast in probleemwijk Poelenburg en ontstond onrust door de komst van een groot asielzoekerscentrum in het centrum van Zaandam.



De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 27 of 28 september kan worden geïnstalleerd.